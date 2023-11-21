росія та білорусь блокують роботу ОБСЄ

росія та білорусь заблокували обрання Естонії головою ОБСЄ, що може призвести до зупинки роботи організації у 2024 році.

Джерело фото: ОБСЄ

росія та білорусь наклали вето на кандидатуру Естонії наступним головою ОБСЄ, що може призвести до зупинки роботи організації у 2024 році. Про це повідомила у вівторок речниця МЗС Естонії Бретті Сарапуу в коментарі ERR.

«росія та білорусь наклали вето на кандидатуру Естонії під час голосування послів», – сказала Сарапуу.

Оскільки рішення в ОБСЄ приймаються консенсусом, обрати Естонію головою організації не вдалося.

Відповідаючи на питання, що буде далі, Сарапуу визнала, що ситуація незрозуміла.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна та голова комітету закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон відзначили, що необхідно утриматися від впливу росії.

«Зараз, через росію і білорусь, ми опинилися в ситуації, коли ОБСЄ не має затвердженого голови всього за півтора місяця до нового року, хоча Естонія була спільним кандидатом Європейського Союзу на цю посаду з 2020 року», – сказав міністр закордонних справ, додаючи: «Своїми діями росія блокує роботу всієї організації, адже протягом декількох років москва не дозволяє затверджувати бюджет організації, організовувати офіційні заходи ОБСЄ, продовжувати польові місії, а також поклала край всім польовим місіям ОБСЄ в Україні, яка стала жертвою російської агресії».

Міхкельсон також додав, що Естонія не може відмовитися від своєї кандидатури через російський тиск, та закликав показати, що ОБСЄ опинилася в складній ситуації через агресію росії, а не через кандидатуру Європейського Союзу.

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