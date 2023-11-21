россия и беларусь блокируют работу ОБСЕ

россия и беларусь заблокировали избрание Эстонии председателем ОБСЕ, что может привести к остановке работы организации в 2024 году.

Источник фото: ОБСЕ

россия и беларусь наложили вето на кандидатуру Эстонии следующим председателем ОБСЕ, что может привести к остановке работы организации в 2024 году. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь МИД Эстонии Бретти Сарапуу в комментарии ERR.

"россия и беларусь наложили вето на кандидатуру Эстонии во время голосования послов", - сказала Сарапуу.

Поскольку решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, избрать Эстонию председателем организации не удалось.

Отвечая на вопрос, что будет дальше, Сарапуу признала, что ситуация непонятна.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна и председатель комитета иностранных дел Рийгикогу Марко Михкельсон отметили, что необходимо воздержаться от влияния россии.

"Сейчас, из-за россии и беларуси, мы оказались в ситуации, когда ОБСЕ не имеет утвержденного председателя всего за полтора месяца до нового года, хотя Эстония была общим кандидатом Европейского Союза на эту должность с 2020 года", - сказал министр иностранных дел, добавляя: "Своими действиями россия блокирует работу всей организации, ведь в течение нескольких лет москва не позволяет утверждать бюджет организации, организовывать официальные мероприятия ОБСЕ, продолжать полевые миссии, а также положила конец всем полевым миссиям ОБСЕ в Украине, которая стала жертвой российской агрессии".

Михкельсон также добавил, что Эстония не может отказаться от своей кандидатуры из-за российского давления, и призвал показать, что ОБСЕ оказалась в сложной ситуации из-за агрессии россии, а не из-за кандидатуры Европейского Союза.

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