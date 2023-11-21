Автомобильный сигнал как выражение свободы слова: в США женщина обратилась в суд и оспаривает законодательство

Женщина из Калифорнии оспаривает закон, заявляя, что звуковой сигнал автомобиля является свободой слова.

Источник фото: UaMotors

Жительница Калифорнии подала в Верховный суд США дело о свободе слова, утверждая, что автомобильный сигнал является "звуком демократии в действии", - сообщает Business Insider.

Сьюзан Портер обращается в суд, чтобы защитить право водителей на использование автомобильного сигнала, который, по ее мнению, отражает свободу слова и выражения общественного мнения.

Калифорнийку ранее обвиняли за многочисленные сигналы возле офиса конгрессмена-республиканца Даррелла Иссы, однако апелляционный суд оправдал ее в 2023 году. Теперь она стремится защитить других водителей от возможных наказаний, связанных с использованием автомобильного сигнала.

Портер оспаривает закон Калифорнии, ограничивающий использование клаксонов только для "звукового предупреждения" других водителей. Согласно этому закону, единственное другое легальное использование сигнала разрешено в случае сигнализации о краже.

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