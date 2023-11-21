Германия предоставила Украине $1,3 млрд на усиление ПВО

Германия предоставила Украине пакет помощи на производство новых систем "Айрис-Т" и ракеты для ПВО.

Источник фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 ноября, сообщил о предоставлении Германией нового пакета военной помощи для Украины на сумму $1,3 миллиарда. Эти средства направлены на усиление противовоздушной обороны страны.

"Имеем новый мощный пакет поддержки от Германии. Это оборонная поддержка - 1 миллиард 300 миллионов евро. И среди прочего в этом пакете усиление нашей ПВО, а именно производство новых систем "Айрис-Т" и ракеты для ПВО. Благодаря этому наши города, тысячи жизней наших людей будут спасены от российского террора", - рассказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что в этом пакете также предусмотрена необходимая Украине артиллерия.

"Действительно серьезный пакет, очень. Германия - среди лидеров в помощи нашей защите, нашему государству и в сохранении мира во всей Европе", - добавил президент.

Зеленский обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом ситуацию на передовой и сотрудничество в совместном производстве вооружений, подчеркнув важность такого партнерства для обеих стран.

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