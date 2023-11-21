Німеччина надала Україні $1,3 млрд на посилення ППО

Німеччина надала Україні пакет допомоги на виробництво нових систем «Айріс-Т» та ракети для ППО.

Джерело фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 листопада, повідомив про надання Німеччиною нового пакету військової допомоги для України на суму $1,3 мільярда. Ці кошти спрямовані на підсилення протиповітряної оборони країни.

«Маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини. Це оборонна підтримка – 1 мільярд 300 мільйонів євро. І серед іншого в цьому пакеті посилення нашої ППО, а саме виробництво нових систем «Айріс-Т» й ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть врятовані від російського терору», – розповів Зеленський.

Президент також підкреслив, що у цьому пакеті також передбачена необхідна Україні артилерія.

«Дійсно серйозний пакет, дуже. Німеччина – серед лідерів у допомозі нашому захисту, нашій державі та в збереженні миру в усій Європі», – додав президент.

Зеленський обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом ситуацію на передовій та співпрацю у спільному виробництві озброєнь, підкресливши важливість такого партнерства для обох країн.

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