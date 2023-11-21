Блокада на кордоні зі Словаччиною: з України випускатимуть лише одну вантажівку за годину

Словаччина випускатиме з України одну, а впускатиме чотири вантажівки за годину.

Джерело фото: ukrinform

Сьогодні, 21 листопада, словацькі перевізники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке - Ужгород».

За оновленою інформацією від Державної митної служби України, словацька сторона буде випускати лише по одній вантажівці з України та чотири вантажні автомобілі випускатимуть в Україну за годину.

«За попередньою інформацією, з 20:00 21.11.2023 року словацька сторона пропускатиме по 1 вантажному авто з України та 4 вантажі автомобілі випускатимуть в Україну за одну годину», – йдеться у повідомленні.

Державна митна служба України в межах своєї компетенції вживає всіх необхідних заходів для врегулювання даної ситуації. При цьому, пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється у штатному режимі, без обмежень.

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