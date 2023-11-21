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  1. У світі

У Великій Британії тисячі українських біженців під загрозою стати безхатьками

21:30, 21 листопада 2023
Мовний бар'єр та ускладнення на ринку житла стали головними проблемами українських біженців у Великій Британії.
У Великій Британії тисячі українських біженців під загрозою стати безхатьками
Джерело фото: Gwara Media
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Згідно з останнім дослідженням Британського Червоного Хреста, українським сім'ям біженців, які перебувають у Великій Британії, загрожує втрата житла цієї зими. Вірогідність опинитися на вулиці для них у чотири рази вища, ніж для інших сімей у країні, зазначено в звіті благодійної організації та університету Геріот-Ватт, опублікованому перед початком осіннього сезону. Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з звітом, до кінця поточного фінансового року 6220 українських сімей біженців звернулися за допомогою для бездомних, що становить на 13% більше, ніж у минулих роках.

Прогнозується, що майже 5000 з цих сімей стикнуться з «основною бездомністю», такою як життя в суворих умовах, тимчасове перебування у знайомих, чи житло в гуртожитках.

Дослідження показало, що українські сім'ї великою мірою піддаються ризику бездомності через мовний бар'єр та ускладнення на ринку житла.

Наразі вже понад 192 тисячі українців перебувають у Великобританії завдяки двом основним програмам: Homes for Ukraine і Ukraine Family Scheme. Перша програма передбачає прийом українських біженців британськими сім'ями, а друга - приєднання до родичів, що вже проживають у Сполученому Королівстві.

Серед основних рекомендацій, що висловлюються для запобігання кризі бездомності серед українських біженців:

  • Продовження виплат для британських родин у рамках третього року програми Homes for Ukraine, які були виділені протягом перших двох років програми, але не були заплановані на третій рік.
  • Підтримка місцевої влади у забезпеченні гарантій орендної плати або схем застави орендної плати для українців, щоб сприяти їхньому доступу до ринку орендованого житла.
  • Збільшення житлової допомоги для врахування ринкових умов.

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