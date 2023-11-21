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  1. В мире

В Великобритании тысячи украинских беженцев под угрозой стать бездомными в Великобритании

21:30, 21 ноября 2023
Языковой барьер и осложнения на рынке жилья стали главными проблемами украинских беженцев в Великобритании.
В Великобритании тысячи украинских беженцев под угрозой стать бездомными в Великобритании
Источник фото: Gwara Media
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Согласно последнему исследованию Британского Красного Креста, украинским семьям беженцев, которые находятся в Великобритании, грозит потеря жилья этой зимой. Вероятность оказаться на улице для них в четыре раза выше, чем для других семей в стране, говорится в отчете благотворительной организации и университета Гериот-Ватт, опубликованном перед началом осеннего сезона. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно отчету, к концу текущего финансового года 6220 украинских семей беженцев обратились за помощью для бездомных, что составляет на 13% больше, чем в прошлых годах.

Прогнозируется, что почти 5000 из этих семей столкнутся с "основной бездомностью", такой как жизнь в суровых условиях, временное пребывание у знакомых, или жилье в общежитиях.

Исследование показало, что украинские семьи в большой степени подвергаются риску бездомности из-за языкового барьера и осложнений на рынке жилья.

Сейчас уже более 192 тысяч украинцев находятся в Великобритании благодаря двум основным программам: Homes for Ukraine и Ukraine Family Scheme. Первая программа предусматривает прием украинских беженцев британскими семьями, а вторая - присоединение к родственникам, которые уже проживают в Соединенном Королевстве.

Среди основных рекомендаций, высказываемых для предотвращения кризиса бездомности среди украинских беженцев:

- Продолжение выплат для британских семей в рамках третьего года программы Homes for Ukraine, которые были выделены в течение первых двух лет программы, но не были запланированы на третий год.

- Поддержка местных властей в обеспечении гарантий арендной платы или схем залога арендной платы для украинцев, чтобы способствовать их доступу к рынку арендованного жилья.

- Увеличение жилищной помощи для учета рыночных условий.

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