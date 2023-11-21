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Зеленский верит, что ЕС не будет подыгрывать Путину и одобрит решение о начале переговоров по Украине

19:04, 21 ноября 2023
"Слоном в комнате может быть любой": Зеленский заявил, что есть опасения не только относительно позиции Орбана в вопросе начала переговоров о вступлении в ЕС.
Зеленский верит, что ЕС не будет подыгрывать Путину и одобрит решение о начале переговоров по Украине
Источник фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отложение решения о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз станет победой для кремля. Об этом он сообщил во время брифинга после встречи с президентами Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Молдовы Майей Санду, пишет "Interfax-Украина".

Зеленский отметил выполнение Украиной рекомендаций, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Я считаю, что даже те реформы, которые сегодня не очерчены как задачи, но на прогресс которых действительно Евросоюз обращает внимание, как на решение будущего года, я считаю, что мы многое сможем еще в этом году. Но еще раз хочу считать, что мы выполняем все рекомендации", - сказал он.

Зеленский выразил убеждение, что в случае недостижения единства среди стран Евросоюза могут пострадать другие решения, включая помощь Украине, санкционное давление и финансовую поддержку.

Глава государства отметил, что отказ ЕС будет иметь важные последствия и может поставить под угрозу не только Украину, но и другие региональные решения.

"Очень хотелось бы, чтобы мы не играли на руку россии. Если не будет объединения Европы вокруг столь важного решения, то после такого (прецедента - ред.) могут "ломаться" и другие решения - по помощи Украине, по санкционному давлению, по финансовой помощи. Это - большой вызов для всех, не только для Украины", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что пока негативное решение не принято, однако выразил свои опасения относительно возможных сложностей, в частности, отметил, что проблемой может стать любой.

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