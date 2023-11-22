Следующий конкурс на руководителя САП проведет комиссия с подавляющей ролью представителей «международников»

Нового руководителя САП будет отбирать конкурсная комиссия голосами членов от международных партнеров, - Рада одобрила законопроект.

Источник фото: ГБР

Как известно, представители «международников» имеют значительный вес во многих конкурсных процессах, в частности, в судебной ветви власти. Аналогичную весомую роль предлагается предоставить им при следующем отборе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующие нормы содержат принятый в первом чтении 21 ноября законопроект об усилении независимости САП 10060.

Так, в отношении конкурсной комиссии, которая осуществляет отбор будущего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, принцип ее формирования меняется.

По действующему закону организация и проведение конкурса на руководящие должности в САП осуществляются конкурсной комиссией, в состав которой входят 4 человека, определенные Советом прокуроров, и 7 человек, определенных Верховной Радой.

Напомним, что в состав комиссии, которая отбирала руководителя САП Александра Клименко, входили четыре человека, определенные Советом прокуроров: Роман Куйбида, Нона Цоцориа, Драго Кос, Томас Файерстоун, а также семь человек, определенных Верховной Радой: Катерина Коваль, Елена Бусол, Андрей Гуджал, Вячеслав Навроцкий, Богдан Романюк, Евгений Соболь и Алексей Дрозд (взявший самоотвод).

Отбор действующего руководителя САП был достаточно продолжительным и дискуссионным.

В соответствии с законопроектом предлагается, чтобы в конкурсную комиссию входили:

1) 3 лица, определенные определены Генпрокурором на основании предложений Совета прокуроров;

2) 3 лица, определенные Генпрокурором на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями оказывают Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции в течение последних 3 лет.

МИД определяет перечень таких международных и иностранных организаций не позднее трех месяцев до истечения срока полномочий руководителя САП или в течение 20 дней со дня досрочного прекращения его полномочий (увольнения). Указанные международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов в состав конкурсной комиссии в составе не менее трех человек и представляют ее Генеральному прокурору в течение 20 дней после получения запроса МИД. Генеральный прокурор определяет членов конкурсной комиссии в течение 10 дней со дня получения списка соответствующих предложений от международных и зарубежных организаций.

Заседание конкурсной комиссии полномочным, если в нем принимают участие не менее четырех членов конкурсной комиссии, в том числе не менее двух членов конкурсной комиссии, определенных Генеральным прокурором на основании предложений международных и иностранных организаций.

В случае невозможности формирования кворума заседания в течение 10 дней или двух заседаний комиссии подряд, заседание конкурсной комиссии считается полномочным, если в нем участвуют не менее трех членов конкурсной комиссии, в том числе не менее двух членов конкурсной комиссии, определенных Генеральным прокурором на основании предложений международников». В ходе такого заседания конкурсной комиссии решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее двух членов конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него на заседании проголосовало не менее 4 членов конкурсной комиссии, в том числе не менее 2 членов конкурсной комиссии от «международников».

(Т.е. если из 6 членов комиссии за определенное решение проголосуют все три представителя, которые назначены Генпрокурором по квоте Совета прокуроров, но только один «международник» - то такое решение не будет считаться принятым).

В случае одинакового количества членов конкурсной комиссии, поддержавших решение, и количества членов конкурсной комиссии, не поддержавших его либо воздержавшихся во время голосования, либо не участвовавших в голосовании независимо от причин, голосование по соответствующему вопросу проводится повторно до принятия решения. Если при проведении повторных голосований решение не принято в течение 24 часов с момента первого голосования, считается принятым решение, за которое проголосовало не менее трех членов конкурсной комиссии, в том числе не менее двух членов конкурсной комиссии от «международников».

Две кандидатуры, удовлетворяющие критериям компетентности и добродетели, отобранные конкурсной комиссией на должность руководителя САП, представляются на рассмотрение Генерального прокурора, который обязан в течение трех дней назначить одного из отобранных конкурсной комиссией кандидата.

Финансирование деятельности конкурсной комиссии и ее членов может производиться за счет привлечения международной технической помощи.

Решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы в суд только по вопросам соблюдения установленного Законом порядка организации и проведения конкурса.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.