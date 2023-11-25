Наступний конкурс на керівника САП проведе комісія з переважною роллю представників «міжнародників»

Нового керівника САП буде відбирати конкурсна комісія голосами членів від міжнародних партнерів, - Рада схвалила законопроект.

Джерело фото: ДБР

Як відомо, представники від «міжнародників» мають значну вагу у багатьох конкурсних процесах, зокрема, у судовій гілці влади. Аналогічну вагому роль пропонується надати їм під час наступного відбору очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Відповідні норми містить ухвалений у першому читанні 21 листопада законопроект щодо посилення незалежності САП 10060.

Так, стосовно конкурсної комісії, яка здійснює відбір майбутнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то принцип її формування змінюється.

За чинним законом організація та проведення конкурсу на керівні посади у САП здійснюються конкурсною комісією, до складу якої входять 4 особи, визначені Радою прокурорів, і 7 осіб, визначених Верховною Радою.

Нагадаємо, що до складу комісії, яка відбирала керівника САП Олександра Клименка входили чотири особи, визначені Радою прокурорів: Роман Куйбіда, Нона Цоцоріа, Драго Кос, Томас Файерстоун, а також сім осіб, визначених Верховною Радою: Катерина Коваль, Олена Бусол, Андрій Гуджал, В’ячеслав Навроцький, Богдан Романюк, Євген Соболь та Олексій Дрозд (який взяв самовідвід).

Відбір чинного керівника САП був досить тривалим та дискусійним.

Відповідно до законопроекту пропонується, аби до конкурсної комісії входили:

1) 3 особи, визначені визначені Генпрокурором на підставі пропозицій Ради прокурорів;

2) 3 особи, визначені Генпрокурором на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції протягом останніх 3 років.

МЗС визначає перелік таких міжнародних та іноземних організацій не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень керівника САП або протягом 20 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення). Зазначені міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів до складу конкурсної комісії у складі не менше трьох осіб та подають її Генеральному прокурору протягом 20 днів після отримання запиту МЗС. Генеральний прокурор визначає членів конкурсної комісії протягом 10 днів з дня отримання списку відповідних пропозицій від міжнародних та іноземних організацій.

Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше чотирьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів конкурсної комісії, визначених Генеральним прокурором на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

У разі неможливості формування кворуму засідання упродовж 10 днів або двох засідань комісії поспіль, засідання конкурсної комісії вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше трьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів конкурсної комісії, визначених Генеральним прокурором на підставі пропозицій «міжнародників». Під час такого засідання конкурсної комісії рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох членів конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосувало не менше 4 членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2 членів конкурсної комісії від «міжнародників».

(Тобто, якщо з 6 членів комісії за певне рішення проголосують всі три представника, які призначені Генпрокурором за квотою Ради прокурорів, але лише один «міжнародник» - то таке рішення не буде вважатися ухваленим).

У разі однакової кількості членів конкурсної комісії, які підтримали рішення, та кількості членів конкурсної комісії, які не підтримали його або утрималися під час голосування, або не брали участь у голосуванні незалежно від причин, голосування з відповідного питання проводиться повторно до прийняття рішення. Якщо при проведенні повторних голосувань рішення не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рішення, за яке проголосувало не менше трьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів конкурсної комісії від «міжнародників».

Дві кандидатури, які відповідають критеріям компетентності та доброчесності, відібрані конкурсною комісією на посаду керівника САП, подаються на розгляд Генерального прокурора, який зобов’язаний протягом трьох днів призначити одного з відібраних конкурсною комісією кандидата.

Фінансування діяльності конкурсної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого Законом порядку організації та проведення конкурсу.

Автор: Наталя Мамченко

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