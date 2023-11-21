Законопроект про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора прийнято за основу – до другого читання туди планують додати норми про скасування «правок Лозового»

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку планують вивести зі структури Офісу Генерального прокурора.

Джерело фото: ti-ukraine.org

21 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 10060 про посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), який був внесений на вимогу міжнародних партнерів у вересні Кабміном за підписом міністра юстиції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності наприкінці минулого робочого тижня зібрався двічі стосовно цього проекту. Спочатку Комітет вирішив скористатися правом розробити з власної ініціативи доопрацьований законопроект з цього питання і саме його винести на розгляд парламенту.

Однак таке рішення Комітету не сподобалося громадський активістам та деяким членам Комітету ВР з питань антикорупційної політики.

Вже незабаром у «правоохоронному» Комітеті передумали та рекомендували прийняти в першому читанні саме «кабмінівський» текст.

«Магія: Комітет з правоохоронної діяльності щойно зібрався вдруге за день, «передумав» щодо Дшки (тобто, доопрацьованого законопроекту – прим. ред.) і рекомендував до першого читання урядовий законопроект по САП № 10060.

В урядовому законопроекті є що допрацьовувати до другого читання – зокрема, я точно подаватиму поправки щодо скасування «правок Лозового», - зазначила голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна («Слуга народу»).

Таким чином, між двома читаннями до урядового законопроекту про САП будуть внесені правки стосовно скасування «правок Лозового» та «низку інших потрібних процесуальних змін».

Тобто, законопроект №10100 про скасування «правок Лозового» планують частково чи повністю інтегрувати до законопроекту про САП.

Отже, за законопроектом Кабміну, який схвалила Рада «як відправну точку», передбачене виведення САП зі структури Офісу Генерального прокурора та реорганізація її в окремий орган прокуратури зі статусом окремої юридичної особи.

Так, у КПК окремо встановлюється, що керівником органу прокуратури є керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (для прокурорів САП).

У законі «Про державну таємницю» передбачено, що керівнику САП надається доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності. Тобто, він прирівнюється до Генерального прокурора чи голови СБУ.

Прибирається норма про те, що САП утворюється в Офісі Генерального прокурора на правах самостійного структурного підрозділу.

Натомість у законі про прокуратуру встановлюється, що утворення САП здійснюється Генпрокурором, а визначення структури і штату САП здійснюються самим керівником САП. Нагадаємо, за чинною нормою визначення структури і штату САП здійснюються Генпрокурором за погодженням з Директором НАБУ.

Згідно законопроекту САП є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Також, якщо зараз передбачено, що САП розташовується у службових приміщеннях НАБУ або у службових приміщеннях Офісу Генпрокурора (обласної чи окружної прокуратури), які розташовані окремо від інших службових приміщень Офісу Генпрокурора, то згідно проекту САП розташовується у службових приміщеннях, які повинні бути розташовані окремо від інших службових приміщень Офісу Генпрокурора (обласної чи окружної прокуратури).

Крім того, у САП вводиться окрема канцелярія.

Так, згідно проекту в апараті САП утворюється канцелярія з метою забезпечення документообігу (в тому числі електронного документообігу), відокремленого від Офісу Генерального прокурора, відділ режимно-секретної роботи, підрозділ управління персоналом та інші підрозділи. Вказані підрозділи апарату підпорядковуються керівнику САП.

Прийняття на роботу, звільнення з роботи, притягнення до дисциплінарної відповідальності, а також умови оплати праці працівників підрозділів апарату САП (державних службовців, службовців, інших працівників) вирішується керівником САП.

Організація діяльності САП визначається наказами керівника САП, які є обов’язковими до виконання прокурорами та іншими працівниками САП.

Детальніше про законопроект можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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