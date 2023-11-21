Законопроект об отделении САП от Офиса Генпрокурора принят за основу – ко второму чтению туда планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового»

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которую планируют вывести из структуры Офиса Генерального прокурора.

Источник фото: ti-ukraine.org

21 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 10060 об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), который был внесен по требованию международных партнеров в сентябре Кабмином за подписью министра юстиции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в конце прошлой рабочей недели собрался дважды по этому проекту. Сначала Комитет решил воспользоваться правом разработать по собственной инициативе доработанный законопроект по этому вопросу и именно его вынести на рассмотрение парламента.

Однако такое решение Комитета не понравилось общественным активистам и некоторым членам Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.

Вскоре в «правоохранительном» Комитете передумали и рекомендовали принять в первом чтении именно «кабминовский» текст.

«Магия: Комитет по правоохранительной деятельности только собрался второй раз за день, «передумал» относительно Дшки (т.е. доработанного законопроекта – прим. ред.) и рекомендовал к первому чтению правительственный законопроект по САП № 10060.

В правительственном законопроекте есть что дорабатывать до второго чтения – в частности, я буду точно подавать поправки об отмене «правок Лозового», - отметила председатель Комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина («Слуга народа»).

Таким образом, между двумя чтениями в правительственный законопроект о САП будут внесены правки об отмене «правок Лозового» и «ряд других необходимых процессуальных изменений».

То есть законопроект №10100 об отмене «правок Лозового» планируется частично или полностью интегрировать в законопроект о САП.

Следовательно, по законопроекту Кабмина, одобренного Радой «как отправной точкой», предусмотрен вывод САП из структуры Офиса Генерального прокурора и реорганизация его в отдельный орган прокуратуры со статусом отдельного юридического лица.

Так, в УПК устанавливается, что руководителем органа прокуратуры является руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (для прокуроров САП).

В законе «О государственной тайне» предусмотрено, что руководителю САП предоставляется доступ к государственной тайне всех степеней секретности. То есть он приравнивается к Генеральному прокурору или главе СБУ.

Убирается норма о том, что САП появляется в Офисе Генерального прокурора на правах самостоятельного структурного подразделения.

В законе о прокуратуре устанавливается, что образование САП осуществляется Генпрокурором, а определения структуры и штата САП осуществляются самим руководителем САП. Напомним, по действующей норме определение структуры и штата САП осуществляются Генпрокурором по согласованию с Директором НАБУ.

Согласно законопроекту, САП является юридическим лицом публичного права, имеет обособленное имущество, которое является государственной собственностью, счета в органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием.

Также если сейчас предусмотрено, что САП располагается в служебных помещениях НАБУ или в служебных помещениях Офиса Генпрокурора (областной или окружной прокуратуры), которые расположены отдельно от других служебных помещений Офиса Генпрокурора, то согласно проекту САП располагается в служебных помещениях, которые должны быть расположены отдельно от других служебных помещений Офиса Генпрокурора (областной или окружной прокуратуры).

Кроме того, в САП вводится отдельная канцелярия.

Так, согласно проекту в аппарате САП, образуется канцелярия с целью обеспечения документооборота (в том числе электронного документооборота), отделенного от Офиса Генерального прокурора, отдел режимно-секретной работы, подразделение управления персоналом и другие подразделения. Указанные подразделения аппарата подчиняются руководителю САП.

Принятие на работу, увольнение с работы, привлечение к дисциплинарной ответственности, а также условия оплаты труда работников подразделений аппарата САП (государственные служащие, служащие, другие работники) решается руководителем САП.

Организация деятельности САП определяется приказами руководителя САП, обязательными к исполнению прокурорами и другими работниками САП.

Детальнее о законопроекте можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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