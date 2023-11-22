Скарги на суддів від юридичних осіб зможуть подавати тільки адвокати – ВРП

Рада правосуддя внесла зміни у свій Регламент.

Джерело фото: ВРП

Вища рада правосуддя 21 листопада 2023 року затвердила зміни у свій Регламент.

Текст нової редакції Регламенту ВРП поки що не оприлюднено, втім, деякі його нововведення вже відомі.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», Рада правосуддя зможе визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

У пріоритеті розгляду будуть наступні скарги на суддів:

скарги, які можуть тягнути за собою звільнення судді у дисциплінарному порядку

скарги щодо суддів, які написали заяви на звільнення у відставку

скарги щодо суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання

скарги щодо суддів, які беруть участь у конкурсних процедурах

суспільно-резонансні інциденти за участю суддів

Також, за даними «Судово-юридичної газети», у Регламенті ВРП буде норма, яка регламентує, що скарги на суддів від юридичних осіб зможуть подавати тільки особи, які мають статус адвоката.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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