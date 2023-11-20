Вища рада правосуддя буде визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг на суддів – ВРП

У пріоритеті будуть резонансні інциденти за участю суддів, випадки, які можуть привести до звільнення суддів у дисциплінарному порядку, справи суддів, що мають намір звільнитися у відставку тощо.

Джерело фото: ВРП

Вища рада правосуддя буде розглядати дисциплінарні скарги на суддів з визначенням пріоритету.

Про це під час форуму юрисконсультів повідомив член Вищої ради правосуддя Олександр Сасевич.

Він розповів, що близько 13 тис. скарг на суддів, які надійшли останніми роками у Раду правосуддя, швидко розглянути неможливо. Відтак, повинна бути певна пріоритетність розгляду скарг на суддів.

До того ж, як зазначив Олександр Сасевич, пріоритетність розгляду дисциплінарних справ суддів - це одна з вимог наших європейських партнерів.

Як повідомив представник Ради правосуддя, у пріоритеті розгляду будуть наступні скарги на суддів:

скарги, які можуть тягнути за собою звільнення судді у дисциплінарному порядку

скарги щодо суддів, які написали заяви на звільнення у відставку

скарги щодо суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання

скарги щодо суддів, які беруть участь у конкурсних процедурах

суспільно-резонансні інциденти за участю суддів

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя розпочинає розгляд скарг на суддів з 22 листопада.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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