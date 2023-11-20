В Україну прибула з візитом японська делегація, щоб обговорити потреби України

Сьогодні в Києві японська делегація обговорить відновлення країни з українським урядом.

Японська делегація, на чолі з високопосадовцями промисловості та представниками міністерства закордонних справ, прибула з візитом до України в понеділок, 20 листопада, для переговорів напередодні конференції з реконструкції, яку влаштовує Японія. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на інші ЗМІ.

Японія відтак продовжує підтримувати Україну не лише фінансово та через прийом біженців після російської агресії у лютому 2022 року, а й на рівні G7, де Японія цього року обіймає посаду головуючої країни.

Державний міністр економіки, торгівлі та промисловості (METI) Казучіка Івата і державний міністр закордонних справ Кіото Цуджі разом із представниками японських компаній планують відвідати Київ, в рамках чого проведуть переговори з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, урядовцями та представниками компаній.

У METI заявили, що візит делегації є сприятливою можливістю ознайомитися з потребами України та обговорити конкретні проекти, спрямовані на відновлення, а також прискорити зусилля держави та приватного сектору для надання допомоги.

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