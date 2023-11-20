В Украину прибыла с визитом японская делегация, чтобы обсудить потребности Украины

Сегодня в Киеве японская делегация обсудит восстановление страны с украинским правительством.

Японская делегация, во главе с высокопоставленными чиновниками промышленности и представителями министерства иностранных дел, прибыла с визитом в Украину в понедельник, 20 ноября, для переговоров накануне конференции по реконструкции, которую устраивает Япония. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на другие СМИ.

Япония поэтому продолжает поддерживать Украину не только финансово и через прием беженцев после российской агрессии в феврале 2022 года, но и на уровне G7, где Япония в этом году занимает должность председательствующей страны.

Государственный министр экономики, торговли и промышленности (METI) Казучика Ивата и государственный министр иностранных дел Киото Цуджи вместе с представителями японских компаний планируют посетить Киев, в рамках чего проведут переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чиновниками и представителями компаний.

В METI заявили, что визит делегации является благоприятной возможностью ознакомиться с потребностями Украины и обсудить конкретные проекты, направленные на восстановление, а также ускорить усилия государства и частного сектора для оказания помощи.

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