Штат НАБУ увеличат, но необходима переаттестация детективов Бюро, — в Раде появился альтернативный проект

Для того чтобы количество работников НАБУ не перекрывало качество, депутаты от «Слуги народа» предлагают провести их проверку путем проведения аттестации на предмет знания законодательства, соответствия профессиональным и деловым качествам.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во исполнение рекомендаций Еврокомиссии, изложенных в Отчете относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект об «усилении институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины» 10203-1.

Им предусмотрено увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, предусмотрев, в частности, увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек. То есть, в общей сложности штат увеличат на 300 должностей, из них – должности начальствующего состава будут большинство – 250.

Вместе с тем, учитывая ограниченные возможности финансирования в условиях правового режима военного положения, предлагается обеспечение Кабинетом Министров поэтапного проведения конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году – на 100 должностей; в 2025 году – на 100 должностей; в 2026 году – на 100 должностей.

Однако в Раде появился альтернативный законопроект 10203-2 от народных депутатов от «Слуги народа», инициаторами которого выступили Максим Павлюк, Ольга Савченко, Александр Дануца и другие.

Они также предлагают увеличить штат НАБУ до 1000 человек, предусмотрев, в частности, увеличение количества лиц начальствующего состава до 750 человек. Предлагается увеличить штат сразу.

Вместе с тем предполагается переаттестация работников НАБУ.

«Результативность деятельности НАБУ зависит, в частности, от доступного персонала. Предельная штатная численность НАБУ не пересматривалась ни разу с момента принятия Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» в 2014 году. При этом нагрузка на Национальное бюро и его работников возрастала из-за большего количества уголовных производств в работе, а также возложения на НАБУ дополнительных задач. Это приводит к необходимости предоставления НАБУ дополнительного персонала.

В то же время результативность деятельности НАБУ напрямую зависит от профессионального опыта и уровня профессиональной подготовки работников бюро. С начала работы НАБУ ни разу не проводилась проверка знаний законодательства, теоретических и практических знаний работников бюро. Именно поэтому для того, чтобы количество не перекрывало качество, необходимо провести проверку действующих работников путем проведения аттестации на предмет знания законодательства, соответствия профессиональным и деловым качествам», - отмечают авторы.

Так, согласно законопроекту работники НАБУ, относящиеся к лицам начальствующего состава, продолжают занимать соответствующие должности только в случае успешного прохождения ими аттестации.

Напомним, лицами начальствующего состава являются работники подразделений быстрого реагирования, защиты участников уголовного судопроизводства и обеспечения безопасности работников, оперативно-технических подразделений и детективов НАБУ.

Аттестация проводится кадровой комиссией центрального управления НАБУ.

Кадровая комиссия состоит из 8 человек, имеющих безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции, из них 4 человека, назначаемых на основании предложений международных и иностранных организаций, в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями оказывают Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Состав кадровой комиссии определяется Директором НАБУ.

Заседание Конкурсной комиссии является полномочным, если в нем принимают участие не менее пяти членов Конкурсной комиссии, в том числе не менее трех членов Конкурсной комиссии, которые назначаются на основании предложений «международников».

В случае невозможности формирования кворума заседания в течение 10 дней или двух заседаний Конкурсной комиссии подряд, заседание Конкурсной комиссии считается полномочным, если в нем принимают участие не менее четырех членов Конкурсной комиссии, в том числе не менее двух членов Конкурсной комиссии, назначенных на основании предложений «международников ».

В ходе такого заседания Конкурсной комиссии решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее трех членов Конкурсной комиссии. Аттестация осуществляется согласно Порядку прохождения аттестации лицами начальствующего состава НАБУ, который утверждается Директором, и должна быть завершена до 1 января 2025 года.

Непрохождение или неуспешное прохождение аттестации лицами начальствующего состава НАБУ является основанием для их увольнения с занимаемых должностей из-за служебного несоответствия.

Автор: Наталья Мамченко

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