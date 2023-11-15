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Увеличивать численность штата НАБУ будут по 100 должностей в год до 2026 года

14:37, 15 ноября 2023
Кабмин предусмотрел, что штат НАБУ будут увеличивать не сразу, а постепенно до 2026 года.
Увеличивать численность штата НАБУ будут по 100 должностей в год до 2026 года
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Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект об усилении институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины 10203-1.

Им предусмотрено увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, предусмотрев, в частности, увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек. То есть, в общей сложности штат увеличат на 300 должностей, из них – должности начальствующего состава будут составлять большинство – 250.

Напомним, лицами начальствующего состава являются работники подразделений быстрого реагирования, защиты участников уголовного судопроизводства и обеспечения безопасности работников, оперативно-технических подразделений и детективов НАБУ.

Вместе с тем, учитывая ограниченные возможности финансирования в условиях правового режима военного положения, реализовать предлагаемые положения предлагается путем предусмотрения в заключительных положениях проекта обеспечения Кабинетом Министров поэтапного проведения конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году – на 100 должностей; в 2025 году – на 100 должностей; в 2026 году – на 100 должностей. Реализация потребует дополнительных расходов госбюджета.

Напомним, что заработная плата работников НАБУ состоит из должностного оклада; доплаты за выслугу лет; доплаты за научную степень; доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне; доплаты за специальное звание или ранг государственного служащего.

В частности, должностные оклады работников НАБУ установлены в соответствии с размером прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января.

Учитывая, что в 2024 году на работников НАБУ для расчета должностного оклада не будет распространяться «замороженный» размер прожиточного минимума, он будет составлять 3028 грн.

Следовательно, «голый» должностной оклад без доплаты руководителя подразделения детективов НАБУ в 2024 году составит 90 840 грн, заместителя руководителя подразделения детективов – 84 784 грн, старшего детектива – 66 616 грн, детектива НАБУ – 57 532 грн.

Также следует напомнить, что должностные оклады соответствующих работников центрального управления Национального бюро и территориального управления НАБУ с местонахождением в Киеве устанавливаются с коэффициентом 1,2.

Кроме того, работникам Национального бюро выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет. Так, при наличии стажа более 5 лет – 20%, более 10 лет – 30%, более 15 лет – 40%, более 20 лет – 50% должностного оклада и т.д.

Также работникам НАБУ выплачивается ежемесячная доплата за степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук по соответствующей специальности в размере соответственно 15 и 20% должностного оклада, и ежемесячная доплата за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне, в размере в зависимости от степени секретности информации.

Автор: Наталья Мамченко

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