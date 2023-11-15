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  1. В Украине

ГБР начало расследование действия военных и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе

14:26, 15 ноября 2023
Рядом телеграмм-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто.
ГБР начало расследование действия военных и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе
Источник фото: ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследование действия военных и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе.

Как отметили в Бюро, во вторник, 14 ноября, рядом одесских телеграмм-каналов было распространено видео, на котором работники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за, якобы, отказ от получения повестки.

«Работники ГБР начали расследование этого инцидента и уже провели комплекс неотложных следственных действий, допросили свидетелей, а также всех участников происшествия. Также изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы», - говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, в настоящее время открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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