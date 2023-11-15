ДБР розпочало розслідування дії військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі

Низкою одеських телеграм-каналів було поширено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто.

Джерело фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало розслідування дії військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі.

Як зазначили у Бюро, у вівторок, 14 листопада, низкою одеських телеграм-каналів було поширено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки.

«Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали», - сказано у повідомленні.

Як зазначили у ДБР, наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України).

Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту.

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