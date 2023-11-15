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У WhatsApp з’явилася нова функція, подібна до Discord та Telegram

20:23, 15 листопада 2023
У WhatsApp тепер можна створювати аудіочати для 32 осіб.
У WhatsApp з’явилася нова функція, подібна до Discord та Telegram
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У месенджері WhatsApp з'явилася нова функція, яку чекали користувачі – аудіочати з можливістю участі до 32 осіб, що схоже на функціонал у Discord та Telegram. Про це йдеться у блозі WhatsApp.

Ця інновація дозволяє швидко спілкуватися в реальному часі з учасниками групи, в якій можна приєднатися та залишити за власним бажанням. Відмінність від звичайних групових дзвінків полягає в тому, що учасники можуть одночасно писати повідомлення в чаті.

Активний аудіочат буде видно у верхньому кутку екрана, щоб не заважати користувачам одночасно використовувати месенджер. Якщо чат залишиться порожнім протягом години, він автоматично закриється, але будь-який учасник може його відновити. При запуску групового голосового чату кожен отримає коротке повідомлення про це.

Наразі ця функція доступна лише на основному пристрої, до якого прив'язаний обліковий запис WhatsApp, для груп від 33 до 128 осіб. Телефонувати одночасно можуть до 32 учасників.

Для початку аудіобесіди виконайте такі кроки:

  • Відкрийте групову бесіду, в якій бажаєте розпочати аудіобесіду.
  • Торкніться значка у правому верхньому куті екрана.
  • Оберіть "Розпочати аудіобесіду".

Після початку аудіочату учасники групи отримають push-сповіщення для приєднання до нього, замість дзвінка. Також можна буде побачити, хто приєднався до аудіобесіди на банері внизу екрана.

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