САП наполягає на зміні запобіжного заходу голові Тернопільської облради

Прокурор наполягає на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу – триманні під вартою, а також стягненні в дохід держави застави, яку було внесено за указаного підозрюваного.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу голові Тернопільської обласної ради.

Про це сказано у повідомленні САП.

«Підозрюваний неодноразово порушував обов’язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави. Крім того, неявка указаного підозрюваного у судове засідання 25.10.2023 призвела до того, що строк дії процесуальних обов'язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання.

Зважаючи на це, прокурор наполягає на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу – триманні під вартою, а також стягненні в дохід держави застави, яку було внесено за указаного підозрюваного – понад 805 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

26 червня голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Як зазначили у САП, голова Тернопільської облради підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.