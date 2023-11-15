САП настаивает на изменении меры пресечения главе Тернопольского облсовета

Прокурор настаивает на применении к лицу более строгой меры пресечения – содержанию под стражей, а также взыскании в доход государства залога, который был внесен за указанного подозреваемого.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения главе Тернопольского областного совета.

Об этом говорится в сообщении САП.

«Подозреваемый неоднократно нарушал обязанности, возложенные на него следоственным судьей после внесения залога. Кроме того, неявка указанного подозреваемого в судебное заседание 25.10.2023 привела к тому, что срок действия процессуальных обязанностей истек, поскольку без присутствия подозреваемого невозможно проводить судебное разбирательство и рассматривать ходатайство.

Учитывая это, прокурор настаивает на применении к лицу более строгой меры пресечения – содержанию под стражей, а также взыскании в доход государства залога, который был внесен за указанного подозреваемого – более 805 тыс. грн», - говорится в сообщении.

26 июня главе Тернопольского областного совета и двум заместителям главы Тернопольской ОВА сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как отметили в САП, глава Тернопольского облсовета подозревается в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

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