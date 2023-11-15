В Минюсте рассказали, как зарегистрировать право собственности на квартиру на веб-портале Дія

В Минюсте рассказали о масштабировании услуги по онлайн-регистрации недвижимости.
Так, в октябре 2023 украинцы заказали 1225 свидетельств на онлайн-регистрацию недвижимости. Наиболее активно свое право собственности регистрируют жители Харьковской области - 454 поданных заявления. Всего с начала возобновления услуги – с 18 мая 2023 года было подано 9680 заявлений.
«Предоставление сервисной услуги по подаче электронных заявлений в сфере государственной регистрации прав в ГРПН (Государственном реестре прав на недвижимое имущество) на объекты недвижимого имущества, права собственности на которые возникли и зарегистрированы в установленном законом порядке до 01.01.2013 (т.е. введение ГРПН в 2013 году) с каждым днем приобретает популярность.
Услуга уже доступна в пределах 12 регионов. Жители Львовской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Киевской и Кировоградской области, а также в Луцке Волынской области могут зарегистрировать свою недвижимость онлайн. Совсем скоро эта услуга будет доступна и жителям Сумской области. В дальнейшем список регионов, где будет действовать такая услуга, будет расширяться», - отметили в Минюсте.
Итак, чтобы онлайн зарегистрировать недвижимость нужно:
- на портале Дія выбрать услугу «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество»;
- внести необходимую информацию и скан документов;
- подписать заявление электронной подписью.
После этого регистратор самостоятельно отправит запрос в БТИ, а затем внесет данные в реестр. О результате вам сообщат письмо на электронную почту.
«Регистрация недвижимости является подтверждением, что именно вы законный собственник недвижимого имущества. Поэтому мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе.
А в условиях полномасштабной войны онлайн-регистрация имущества приобрела еще большую актуальность. Ведь многие архивы бюро технической инвентаризации (БТИ), где сейчас и хранится большинство сведений о недвижимости, уничтожили или разворовали оккупанты», - отметили в ведомстве.
Также там рассказали о самых распространенных причинах отказов в онлайн-регистрации недвижимости:
- отсутствуют необходимые для регистрации государственных прав документы;
- право собственности уже зарегистрировано;
- право собственности возникло после 2013;
- для регистрации права собственности, принадлежащего на праве совместной собственности, необходимо обратиться всем совладельцам;
- разногласия в адресе объекта недвижимого имущества.
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