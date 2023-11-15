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В Минюсте рассказали, как зарегистрировать право собственности на квартиру на веб-портале Дія

14:10, 15 ноября 2023
Теперь право собственности на квартиру можно зарегистрировать онлайн.
В Минюсте рассказали, как зарегистрировать право собственности на квартиру на веб-портале Дія
Фото: legalaid.gov.ua
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В Минюсте рассказали о масштабировании услуги по онлайн-регистрации недвижимости.

Так, в октябре 2023 украинцы заказали 1225 свидетельств на онлайн-регистрацию недвижимости. Наиболее активно свое право собственности регистрируют жители Харьковской области - 454 поданных заявления. Всего с начала возобновления услуги – с 18 мая 2023 года было подано 9680 заявлений.

«Предоставление сервисной услуги по подаче электронных заявлений в сфере государственной регистрации прав в ГРПН (Государственном реестре прав на недвижимое имущество) на объекты недвижимого имущества, права собственности на которые возникли и зарегистрированы в установленном законом порядке до 01.01.2013 (т.е. введение ГРПН в 2013 году) с каждым днем приобретает популярность.

Услуга уже доступна в пределах 12 регионов. Жители Львовской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Киевской и Кировоградской области, а также в Луцке Волынской области могут зарегистрировать свою недвижимость онлайн. Совсем скоро эта услуга будет доступна и жителям Сумской области. В дальнейшем список регионов, где будет действовать такая услуга, будет расширяться», - отметили в Минюсте.

Итак, чтобы онлайн зарегистрировать недвижимость нужно:

  • на портале Дія выбрать услугу «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество»;
  • внести необходимую информацию и скан документов;
  • подписать заявление электронной подписью.

После этого регистратор самостоятельно отправит запрос в БТИ, а затем внесет данные в реестр. О результате вам сообщат письмо на электронную почту.

«Регистрация недвижимости является подтверждением, что именно вы законный собственник недвижимого имущества. Поэтому мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе.

А в условиях полномасштабной войны онлайн-регистрация имущества приобрела еще большую актуальность. Ведь многие архивы бюро технической инвентаризации (БТИ), где сейчас и хранится большинство сведений о недвижимости, уничтожили или разворовали оккупанты», - отметили в ведомстве.

Также там рассказали о самых распространенных причинах отказов в онлайн-регистрации недвижимости:

  • отсутствуют необходимые для регистрации государственных прав документы;
  • право собственности уже зарегистрировано;
  • право собственности возникло после 2013;
  • для регистрации права собственности, принадлежащего на праве совместной собственности, необходимо обратиться всем совладельцам;
  • разногласия в адресе объекта недвижимого имущества.

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