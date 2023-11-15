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ТОП-5 вопросов по тестированию веб-платформы для ввоза и учета гуманитарной помощи

19:46, 15 ноября 2023
В Минсоцполитики рассказали, как зарегистрироваться на тестовой платформе для ввоза и учета гуманитарной помощи.
ТОП-5 вопросов по тестированию веб-платформы для ввоза и учета гуманитарной помощи
Источник фото: zhitomir.info
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В Украине проходит тестирование веб-платформы для ввоза и учета гуманитарной помощи продолжаются, привлечено почти 300 организаций. Организаторы ответили на пять основных вопросов, которые возникают во время этого процесса, пишет Министерство социальной политики Украины.

1️. Как физическому лицу зарегистрироваться для тестирования?

Зарегистрироваться на платформе могут только юридические лица через квалифицированную электронную подпись. Но международные организации без представительства в Украине могут выразить желание тестировать систему, обратившись в Минсоцполитики на электронный адрес.

2️. Обязательно ли указывать информацию о стоимости товара для инвентаризации?

Первичную и справедливую стоимость товара можно найти в первичных документах от донора. Инвентаризация обязательна для бюджетных учреждений, а для благотворительных фондов - только в случае фактического несовпадения полученной помощи.

3️. Какую информацию нужно внести о доноре?

Нужно внести только название, адрес и страну донора в соответствующие поля.

4️. Будет ли сохранена информация, введенная фондами после тестирования?

Информация, введенная во время тестирования, не будет сохранена после его завершения, поскольку система сейчас работает в тестовой среде.

5️. Если донор передает груз более 10 получателям, можно ли заполнить для этого одну декларацию?

Для каждого получателя нужно заполнить отдельную декларацию с отдельным кодом груза, даже если донор передает гуманитарную помощь 10 получателям.

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