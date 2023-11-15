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ТОП-5 запитань щодо тестувань вебплатформи для ввезення та обліку гуманітарної допомоги

19:46, 15 листопада 2023
В Мінсоцполітики розповіли, як зареєструватися на тестовій платформі для ввезення та обліку гуманітарної допомоги.
ТОП-5 запитань щодо тестувань вебплатформи для ввезення та обліку гуманітарної допомоги
Джерело фото: zhitomir.info
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В Україні проходить тестування вебплатформи для ввезення та обліку гуманітарної допомоги продовжуються, залучено майже 300 організацій. Організатори відповіли на п'ять основних питань, які виникають під час цього процесу, пише Міністерство соціальної політики України.

1️. Як фізичній особі зареєструватись для тестування?

Зареєструватись на платформі можуть лише юридичні особи через кваліфікований електронний підпис. Але міжнародні організації без представництва в Україні можуть висловити бажання тестувати систему, звернувшись до Мінсоцполітики на електронну адресу.

2️. Чи обов'язково вказувати інформацію про вартість товару для інвентаризації?

Первинну та справедливу вартість товару можна знайти у первинних документах від донора. Інвентаризація обов’язкова для бюджетних установ, а для благодійних фондів - лише у разі фактичного неспівпадіння отриманої допомоги.

3️. Яку інформацію потрібно внести про донора?

Потрібно внести лише назву, адресу та країну донора у відповідні поля.

4️. Чи буде збережена інформація, введена фондами після тестування?

Інформація, введена під час тестування, не буде збережена після його завершення, оскільки система наразі працює у тестовому середовищі.

5️. Якщо донор передає вантаж більше 10 отримувачам, чи можна заповнити для цього одну декларацію?

Для кожного отримувача потрібно заповнити окрему декларацію з окремим кодом вантажу, навіть якщо донор передає гуманітарну допомогу 10 отримувачам.

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