Хто має повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень: роз’яснення

На сьогодні повний доступ до інформаційних ресурсів ЄДРСР надається суддям, працівникам апаратів судів, членам ВРП та іншим особам, які мають на це право.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» роз’яснили питання щодо повного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Право на повний доступ до судових рішень і окремих думок суддів у Реєстрі мають посадові чи службові особи, визначені Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18.

У ДП ІСС відзначають, що для отримання повного доступу необхідно:

- мати законодавчо визначені для цього підстави;

- звернутися до Вищої ради правосуддя на підставі пункту 13 частини першої статті 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" з проханням щодо внесення змін до Порядку в частині розширення переліку суб’єктів, які мають право на повний доступ до Реєстру.

«На сьогодні повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру надається: суддям, працівникам апаратів судів, членам Вищої ради правосуддя та уповноваженим працівникам секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, уповноваженим особам Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Офісу Президента України, що здійснюють підготовку матеріалів до розгляду Комісією при Президентові України у питаннях помилування, Офісу Генерального прокурора, Міністерства оборони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Бюро економічної безпеки України, ДСА України та її територіальних органів, працівникам адміністратора», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.