У Дрогобичі на Львівщині виявили ртуть в банці 0,5 л під час земляних робіт

На місці рятувальники з’ясували, що в скляній посудині місткістю 0,5 л знаходиться ртуть вагою 5 кг.

На Львівщині під час земляних робіт знайшли 5 кг ртуті. Як повідомили у ДСНС України, подія трапилася у Дрогобичі.

За інформацією рятувальників, на відкритій території у ході земляних робіт люди виявили невідому речовину у герметично закритій банці.

На місці уже з’ясувалося, що в скляній посудині місткістю 0,5 л знаходиться ртуть вагою 5 кг.

«Знахідку передано фахівцям цивільного захисту населення міської ради для подальшої утилізації», - сказано у повідомленні.

Також ми писали, що у Києві біля залізниці знайшли 20 кг ртуті, відео.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.