В Дрогобыче на Львовщине обнаружили ртуть в банке 0,5 л во время земляных работ

На месте спасатели выяснили, что в стеклянном сосуде емкостью 0,5 л находится ртуть весом 5 кг.

На Львовщине во время земляных работ нашли 5 кг ртути. Как сообщили в ГСЧС Украины, происшествие случилось в Дрогобыче.

По информации спасателей, на открытой территории в ходе земляных работ люди обнаружили неизвестное вещество в герметично закрытой банке.

На месте уже выяснилось, что в стеклянном сосуде емкостью 0,5 л находится ртуть весом 5 кг.

«Находку передано специалистам гражданской защиты населения городского совета для дальнейшей утилизации», - говорится в сообщении.

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