В Киеве возле железной дороги нашли 20 кг ртути, видео

Металлическую емкость с ртутью обнаружили в Днепровском районе.

Фото: ГСЧС

В Днепровском районе Киева возле железнодорожных путей обнаружили 20 кг ртути. Об этом информирует столичное ГСЧС.

"В службу спасения поступило сообщение о емкости с неизвестным веществом возле железнодорожных путей. Прибыв на место, отделения химиков установили, что в металлической емкости находится около 20 кг ртути", – говорится в сообщении.

Ртуть герметично упаковали и передали специалистам для дальнейшей утилизации.

Обстоятельства данного случая будут устанавливаться правоохранителями.

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