У Києві біля залізниці знайшли 20 кг ртуті, відео

У Дніпровському районі Києва біля залізничних колій знайшли 20 кг ртуті. Про це інформує столичне ДСНС.
"До служби порятунку надійшло повідомлення щодо ємності з невідомою речовиною біля залізничних колій. Прибувши на місце, відділення хіміків встановили, що в металевій ємності знаходиться близько 20 кг ртуті", – йдеться у повідомленні.
Ртуть герметично запакували та передали фахівцям для подальшої утилізації.
Обставини даного випадку будуть встановлювати правоохоронці.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.