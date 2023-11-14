У Києві біля залізниці знайшли 20 кг ртуті, відео

Металеву ємність з ртутью виявили у Дніпровському районі.

Фото: ДСНС

У Дніпровському районі Києва біля залізничних колій знайшли 20 кг ртуті. Про це інформує столичне ДСНС.

"До служби порятунку надійшло повідомлення щодо ємності з невідомою речовиною біля залізничних колій. Прибувши на місце, відділення хіміків встановили, що в металевій ємності знаходиться близько 20 кг ртуті", – йдеться у повідомленні.

Ртуть герметично запакували та передали фахівцям для подальшої утилізації.

Обставини даного випадку будуть встановлювати правоохоронці.

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