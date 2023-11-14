Лідер республіканців у Сенаті США підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні та Ізраїлю

Лідер республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Америки Мітч Макконнелл заявив, що підтримує проєкт бюджету на два місяці, який не враховує коштів для допомоги Україні й Ізраїлю. Про це пише The Hill.

Макконнелл похвалив проєкт, який вніс спікер Палати представників Майк Джонсон, назвавши його "відповідальним заходом, який дасть змогу уникнути згубного скорочення федеральних видатків" і дасть законодавцям можливість завершити роботу над бюджетом на 2024 рік.

"Я й далі підтримуватиму тимчасовий бюджет і закликаю своїх колег зробити те саме", – сказав він.

Видання зазначає, що, зіткнувшись із єдиною позицією консерваторів в обох палатах, більшість демократів, яка виступає за допомогу Україні, потрапить під посилений тиск.

Якщо Конгрес схвалить пропозицію Джонсона про тимчасовий бюджет до 2024 року, то до січня не буде ухвалено жодного іншого законопроєкту про фінансування України чи Ізраїлю, пише The Hill.

Нагадаємо, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій