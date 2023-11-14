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  1. У світі

Радник Байдена про допомогу Україні: можливості США зменшуються з кожним тижнем

08:31, 14 листопада 2023
За словами Джейка Саллівана, конгрес США має ухвалити запит президента, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, якнайшвидше, оскільки це прямо впливає на національні інтереси США.
Радник Байдена про допомогу Україні: можливості США зменшуються з кожним тижнем
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Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем. Про це він сказав під час прес-брифінгу у Вашингтоні.

«Це вже впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект згодом лише посилюватиметься», - сказав він.

Салліван зазначив, що Конгрес США має ухвалити запит президента, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, якнайшвидше, оскільки це прямо впливає на національні інтереси США.

Він наголосив, що уряд активно працює з республіканцями та демократами в обох палатах американського Конгресу щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону, а також посилення кордону.

За словами Саллівана, «національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозних збитків, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону».

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