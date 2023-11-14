Советник Байдена о помощи Украине: возможности США уменьшаются с каждой неделей

По словам Джейка Салливана, конгресс США должен принять запрос президента, который включает помощь Украине и Израилю, как можно скорее, поскольку это прямо влияет на национальные интересы США.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей. Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Вашингтоне.

«Это уже влияет на нашу способность дать Украине все, что ей нужно. И этот эффект со временем будет только усиливаться», - сказал он.

Салливан отметил, что Конгресс США должен принять запрос президента, который включает помощь Украине и Израилю, как можно скорее, поскольку это прямо влияет на национальные интересы США.

Он подчеркнул, что правительство активно работает с республиканцами и демократами в обеих палатах американского Конгресса относительно выделения финансов в вопросах Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона, а также усиления границы.

По словам Салливана, «национальные интересы Соединенных Штатов понесут серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить стабильное финансирование для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы».

Ранее сообщалось, что США приобрели для Украины Gepard на 110 млн евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.