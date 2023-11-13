США приобрели для Украины Gepard на 110 млн евро

США выкупили у Иордании партию из 60 установок Gepard.

Источник фото: fakty.com.ua

Соединенные Штаты Америки приобрели у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard с целью отправки их в Украину. Ранее это оружие было продано Амману Нидерландами, - сообщает De Telegraaf.

Стоимость транспортных средств, которую американское правительство заплатило за эту сделку, составляет 110 млн евро. Решение о выкупе зенитных установок Gepard предназначено для поддержки Украины в укреплении своей обороноспособности.

Недавно правительство премьер-министра Марка Рютте реализовало оружие немецкого производства в Иорданию, которое было передано в 2016 году за 21 млн евро. Тогда сделку критиковали за "смешную цену", считая, что она ослабляет вооруженные силы Нидерландов.

Система Gepard способна осуществлять защиту от самолетов и вертолетов, но, отмечает издание, Украина планирует использовать эти установки, преимущественно, для обороны от беспилотников. Это позволит сэкономить боеприпасы для более дорогих зенитных систем, таких как Patriot или Iris-T.

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