Может ли инфицированный гепатитом А работник продолжать работать: разъяснение Гоструда

Ранее мы писали, что в Винницкой области произошла вспышка Гепатита А. Также вирус обнаружили в Ивано-Франковске и на Тернопольщине.
В Государственной службе Украины по вопросам труда объяснили, может ли инфицированный гепатитом А работник продолжать работать. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отмечают, что только врач может подтвердить диагноз гепатита А и предоставить рекомендации по лечению.
«На сегодняшний день существует вакцина, которая может предоставить дополнительную защиту от гепатита А. Необходимо обратиться к врачу и оформить листок временной нетрудоспособности.
Следует помнить, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работника, то есть от продолжительности времени, в течение которого работник работал на основании трудового договора и за него уплачивался социальный взнос», - говорится в сообщении.
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