Может ли инфицированный гепатитом А работник продолжать работать: разъяснение Гоструда

В Гоструде отметили, что предоставить рекомендации по лечению гепатита А может только врач.

Фото: kaniv-rada.gov.ua

Ранее мы писали, что в Винницкой области произошла вспышка Гепатита А. Также вирус обнаружили в Ивано-Франковске и на Тернопольщине.

В Государственной службе Украины по вопросам труда объяснили, может ли инфицированный гепатитом А работник продолжать работать. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отмечают, что только врач может подтвердить диагноз гепатита А и предоставить рекомендации по лечению.

«На сегодняшний день существует вакцина, которая может предоставить дополнительную защиту от гепатита А. Необходимо обратиться к врачу и оформить листок временной нетрудоспособности.

Следует помнить, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работника, то есть от продолжительности времени, в течение которого работник работал на основании трудового договора и за него уплачивался социальный взнос», - говорится в сообщении.