Чи може інфікований гепатитом А працівник продовжувати працювати: роз’яснення Держпраці

У Держпраці зазначили, що надати рекомендації щодо лікування гепатиту А може лише лікар.

Фото: kaniv-rada.gov.ua

Раніше ми писали, що на Вінниччині назвали кількість хворих на Гепатит А. Також вірус виявили в Івано-Франківську та на Тернопільщині.

У Державній службі України з питань праці пояснили, чи може інфікований гепатитом А працівник продовжувати працювати. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, що лише лікар може підтвердити діагноз гепатиту А і надати рекомендації щодо лікування.

«На сьогоднішній день також існує вакцина, яка може надати додатковий захист від гепатиту А. Необхідно звернутися до лікаря та оформити листок тимчасової непрацездатності.

Варто памʼятати, що розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу працівника, тобто від тривалості часу, упродовж якого працівник працював на підставі трудового договору і за нього сплачувався соціальний внесок», - сказано у повідомленні.

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