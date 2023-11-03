Гепатит А виявили і на Тернопільщині

Вже у третій області України виявили вірус Гепатиту А.

Фото: phc.org.ua

Раніше ми писали, що на Вінниччині стався спалах Гепатиту А. Також вірус виявили в Івано-Франківську.

3 листопада очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що у жительки однієї з громад області лабораторно підтвердили вірусний гепатит А. Пацієнтка госпіталізована до інфекційного відділення однієї з лікарень області.

Гепатит А в жінки підтвердив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Наразі триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних людей та із зовнішнього середовища.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін прокоментував спалах гепатиту А у Вінниці.

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