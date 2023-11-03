Уряд удосконалив процедури щодо Переліку територій, на яких ведуться бойові дії або окуповані рф

Змінами чітко визначено користувачів інформаційної системи зазначеного Переліку територій.

Фото: kmu.gov.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що 3 листопада Кабінет міністрів удосконалив процедури щодо Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, передає урядовий портал.

Зокрема, змінами чітко визначено користувачів інформаційної системи зазначеного Переліку територій.

Крім Мінцифри, Міноборони, Мінсоцполітики, обласних та Київської міської військових адміністрацій, доступ до системи відтепер можуть мати й інші органи державної влади.

Щодо процедури погодження змін до Переліку територій встановлено, що Міноборони погоджує пропозиції до Переліку чи обґрунтовано відхиляє їх у семиденний строк. У разі, якщо Міноборони в установлений строк не висловило свою позицію, пропозиції вважаються погодженими без зауважень.

Раніше ми писали, що 3 листопада Кабінет Міністрів провів засідання.

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