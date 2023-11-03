Кабмин усовершенствовал процедуры по Перечню территорий, на которых ведутся боевые действия или оккупированные рф

Изменениями четко определены пользователи информационной системы указанного Перечня территорий.

Фото: kmu.gov.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что 3 ноября Кабинет министров усовершенствовал процедуры перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, передает правительственный портал.

В частности, изменениями четко определены пользователи информационной системы указанного Перечня территорий.

Кроме Минцифры, Минобороны, Минсоцполитики, областных и Киевской городской военных администраций, доступ к системе теперь могут иметь и другие органы государственной власти.

Относительно процедуры согласования изменений в Перечень территорий установлено, что Минобороны согласовывает предложения в Перечень или обоснованно отклоняет в семидневный срок. В случае, если Минобороны в установленный срок не высказали свою позицию, предложения считаются согласованными без замечаний.

Ранее сообщалось, что 3 ноября Кабмин провел заседание.

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