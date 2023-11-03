Кабмин провел заседание: какие решения приняли 3 ноября

Внесены изменения в постановление КМУ «Об утверждении Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013-2023 годы» и в Положение об информационной системе перечня территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных рф.

Фото: kmu.gov.ua

В пятницу, 3 ноября, Кабинет Министров провел заседание. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації щодо заходів з охорони технологій у зв’язку зі співробітництвом у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях і в створенні та експлуатації ракетно-космічної і ракетної техніки». Законопроектом, з огляду на повномасштабну війну, яку рф розвʼязала і веде проти України та українського народу, і подальшу неприпустимість реалізації спільних програм і проектів з державою-агресором, пропонується припинити дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом рф про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки, вчиненої 11.02.2001 у м. Дніпропетровську та ратифікованої Законом України від 22.11.2002 N 241-IV, та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом рф щодо заходів з охорони технологій у звʼязку зі співробітництвом у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях і в створенні та експлуатації ракетно-космічної і ракетної техніки , вчиненої 11.06.2009 в Москві та ратифікованої Законом України від 17.12.2009 N 1769-VI.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання питань функціонування територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Законопроектом передбачено перегляд правового режиму територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, виділення у межах зони відчуження і зони безумовного (обовʼязкового) відселення території спеціального промислового використання, яка базується насамперед на міркуваннях довгострокової безпеки і способах остаточного захоронення. Також пропонується упорядкувати відвідування території зони відчуження та зони безумовного (обовʼязкового) відселення, впровадити на території зони відчуження та безумовного (обовʼязкового) відселення прозорі правила провадження господарської діяльності з дотриманням режиму радіаційної безпеки, вирішити питання фінансового забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської АЕС шляхом страхування, створити гарантовані умови фінансової підтримки розвитку та повноцінного функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника тощо.

- Визнано з 01.01.2024, у звʼязку з введенням в дію з 01.01.2024 ЗУ «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 N 3254-ІХ, такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 04.06.1994 N 358 «Про удосконалення механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування», постанову КМУ від 18.12.1996 N 1523 «Про порядок провадження діяльності страховими посередниками», розпорядження КМУ від 07.06.2006 N 321 «Про схвалення Концепції розвитку системи кредитної кооперації» та розпорядження КМУ від 22.06.2011 N 580 «Про затвердження плану заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації».

- Затверджено Порядок використання державним підприємством Міністерства оборони України «Агенція закупівель у сфері оборони» коштів, передбачених у державному бюджеті для оборонних закупівель. Установлено, що до одержувача бюджетних коштів, уповноваженого на виконання функцій служби державного замовника Міністерства оборони для здійснення оборонних закупівель, не застосовуються вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.2002 N 228, щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів, крім вимог про наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми.

- Внесено, з метою приведення у відповідність до Законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру», «Про внутрішній водний транспорт» та «Про меліорацію земель» зміни до Положення про Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України та постанови КМУ від 13.12.2000 N 1822 «Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобовʼязань України у звʼязку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення». Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 18.07.1998 N 1126 «Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства», постанову КМУ від 31.10.2018 N 895 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством меліорації та рибного господарства», розпорядження КМУ від 09.06.2011 N 506 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством рибного господарства та капітанами морських рибних портів».

- Погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин з метою одержання оперативної і достовірної інформації про домашніх тварин, здійснення контролю за їх чисельністю та розмноженням, вакцинацію проти сказу для забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про аквакультуру», Порядок надання в користування на умовах оренди гідротехнічних споруд для цілей аквакультури; Порядок надання в користування на умовах оренди гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми; Типовий договір користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою для цілей аквакультури та Типовий договір користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою рибогосподарської технологічної водойми.

- Затверджено, на виконання Закону від 01.12.2022 N 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації», нове Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 19.06.2019 N 546 «Про затвердження Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 24.10.2012 N 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки», якими, зокрема, продовжено строк дії Програми до 2026 року. Викладено Програму в новій редакції. Виключено з Програми додаток «Прогнозний обсяг потреби у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у розрізі регіонів».

- Затверджено, на виконання підпункту 68.2 пункту 68 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, Порядок ввезення суб’єктами господарювання, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 68 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення»Податкового кодексу України, товарів, операції з ввезення на митну територію України яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість, для використання у власній виробничій діяльності.

- Внесено зміни до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, зокрема, для виробників колісних транспортних засобів, в частині визначення переліку документів, що підтверджують ступінь локалізації виробництва. Надано можливість поряд з сертифікатами відповідності використовувати сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN).

- Затверджено перелік заходів з розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення у 2023 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення». Викладено в новій редакції перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, затверджений постановою КМУ від 13.06.2023 № 619 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури». Внесено зміни до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2023 роки в частині перегляду прогнозних обсягів та джерел фінансування Державної цільової програми та завдань і заходів щодо її виконання.

- Внесено зміни до Положення про інформаційну систему переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Чітко визначено користувачів інформаційної системи з метою зменшення навантаження на Інформаційну систему та встановлено терміни погодження Міноборони задля унеможливлення затягування процедури погодження.

- Внесено, на виконання вимог Законів України «Про адміністративні послуги» і «Про добровільне обʼєднання територіальних громад», зміни до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Передбачено реєстрацію декларації засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС та приведення форми декларації у відповідність із ЗУ«Про добровільне обʼєднання територіальних громад».

- Затверджено, на виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва та Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України, Порядок подання запиту щодо приєднання до правових інструментів та органів Організації економічного співробітництва та розвитку; план заходів з виконання Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 24.03.2023 N 280 «Деякі питання управління пунктами пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення». Доручено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури забезпечити надання обʼєктів державної власності пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення з метою розміщення представників Державної прикордонної служби, Державної митної служби, їх відокремлених підрозділів, а в окремих випадках представників інших центральних органів виконавчої влади для здійснення ними визначених законодавством повноважень. Передбачено, що обʼєкти державної власності пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення з метою розміщення представників Державної митної служби, Державної прикордонної служби, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, їх відокремлених підрозділів надаються на безоплатній основі.

- Виділено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі: 2 млрд 500 млн. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна та 1 млрд. 500 млн. гривень (видатки розвитку) на бюджетну програму «Надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення». Передбачено, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури є головним розпорядником коштів державного бюджету та відповідальним виконавцем нової бюджетної програми. Внесено зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії у частині спрямування коштів фонду на надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства» на 5 млн. 284,7 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері рибного господарства» на 5 млн. 284,7 тис. гривень для забезпечення видатками державної наукової установи «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії».

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» на 1 млн. 877 тис. гривень та встановлення видатків розвитку за програмою «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи» у сумі 1 млн. 877 тис. гривень задля придбання генераторів для забезпечення безперебійного функціонування Національного центру «Мала академія наук України» та науково-освітнього простору Музею науки у місті Києві.

- Внесено, з метою приведення у відповідність до положень ЗУ від 09.08.2023 N 3310-ІХ «Про державні резерви», зміни до розпоряджень КМУ від 19.08.2022 N 771 «Про схвалення Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року» і від 25.11.2022 N 1126 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року». Продовжено строк виконання окремих заходів з реалізації Стратегії та Плану заходів, уточнено положення щодо внесення змін до законодавства в частині формування оновленої номенклатури матеріальних цінностей державного резерву за енергетичним, технічним, сировинним, медичним та продовольчим напрямами, приведено термінологію Стратегії та Плану заходів у відповідність до термінології ЗУ «Про державні резерви».

- Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 1 млрд. 809 млн. 952 тис. 981,22 грн.

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