В Одессе на переходе водитель сбил мать с двумя маленькими детьми

Как сообщили в полиции, одесситку сбили, когда она вместе со своими детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: полиция

В Одессе на перекрестке улиц Неделина и Чубаевской машина сбила женщину, ее семилетнюю дочь и двухмесячного сына. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что женщина с детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В больнице матери диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и повреждение поясничного отдела позвоночника, ее дочери - ушиб и ссадины правого коленного сустава и таза, а мальчик не пострадал.

Полицейские проверили водителя на состояние опьянения, к моменту аварии он был трезв.

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