В Одесі на переході водій збив матір з двома маленькими дітьми

Як повідомили в поліції, одеситку збили, коли вона разом зі своїми дітками переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Фото: поліція

В Одесі на перехресті вулиць Недєліна та Чубаївської машина збила жінку, її семирічну дочку і двомісячного сина. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Повідомляється, що жінка з дітьми переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

У лікарні матері діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і пошкодження поперекового відділу хребта, її дочці - забій і садна правого колінного суглоба й таза, а хлопчик не постраждав.

Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, на момент аварії він був тверезий.

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