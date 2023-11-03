У Канаді письменниця інсценувала свою смерть: тепер її судять

Після інсценування смерті письменниця виїхала з Канади до США.

Письменниця з Канади Доун Вокер, яка відома за псевдонімом Доун Дюмон, інсценувала свою смерть і тепер її судять, передає ВВС.

Як зазначає видання, після інсценування смерті в Канаді Уокер знайшли і заарештували в США, після чого передали канадській владі як злочинницю. На батьківщині жінці звинуватили і в інсценуванні смерті, і в викраденні людей (у даному випадку її сина), і в підробці документів, і в низці правопорушень, загалом дев'ять пунктів.

У суді Уокер визнала себе винною у викраденні сина, а також у підробці та зберіганні підробленого документа.

Прокурор погодився з адвокатом письменниці та просить у судді дати жінці 12 місяців умовно. Суддя поки що не виніс остаточного вироку.

Цікавим фактом у цій історії є те, що вистежити письменницю канадські правоохоронці змогли за транзакціями з її банківської картки та за підпискою на Netflix.

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