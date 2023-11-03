В Канаде писательница инсценировала свою смерть: теперь ее судят

После инсценировки смерти писательница выехала из Канады в США.

Писательница из Канады Доун Уокер, которая известная по псевдониму Доун Дюмон, инсценировала свою смерть и теперь ее судят, передает BBC.

Как отмечает издание, после инсценировки смерти в Канаде, Уокер нашли и арестовали в США, после чего передали канадским властям как преступницу. На родине женщине предъявили обвинения и в инсценировке смерти, и в похищении людей (в данном случае ее сына), и в подделке документов, и в еще ряде правонарушений, всего девять пунктов.

В суде Уокер признала себя виновной в похищении сына, а также в подделке и хранении поддельного документа.

Прокурор согласился с адвокатом писательницы и просит у судьи дать женщине 12 месяцев условно. Судья пока не вынес окончательный приговор.

Любопытным фактом в этой истории является то, что выследить писательницу канадские правоохранители смогли по транзакциям с ее банковской карты и по подписке на Netflix.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.