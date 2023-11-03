Нардеп Андрей Николаенко подтвердил, что сбил насмерть 18-летнюю девушку в Житомирской области

Он заявил, что был трезв и заверил, что будет способствовать следственным действиям.

Как ранее сообщалось, 3 ноября на трассе Киев – Чоп в с. Березовцы Житомирского района народный депутат на автомобиле Mercedes-Benz GLE сбил насмерть 18-летнюю девушку.

Нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко подтвердил, что был участником ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка.

Он заявил, что был трезв и заверил, что будет способствовать следственным действиям.

«К сожалению, это правда.

Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем – под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек.

Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ... Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ДБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезв, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось.

Случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Настоящее отчаяние – это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным.

Не знаю, что еще сказать…», – заявил Николаенко.

Ранее мы писали, что ГБР расследует дело по факту смертельного ДТП с участием нардепа.

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