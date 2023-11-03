Высший совет правосудия заявил, что ему не хватает площади помещения, чтобы выполнять работу качественно и своевременно

Высший совет правосудия обратился по поводу отсутствия в проекте Бюджета на 2024 год необходимых расходов к председателю Комитета Верховной Рады и отметил, что ему нужно еще 2173,1 кв. м дополнительной площади для того, чтобы качественно работать.

Как известно, 2 ноября Кабинет Министров одобрил проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» №10000 ко второму чтению. Пока неизвестно, учтены ли расходы на осуществление правосудия судами первой и апелляционной инстанций. Однако предложения Высшего совета правосудия по его финансированию в основном учтены.

На что не хватало ВСП

Напомним, что первоначально Минфин предусмотрел предельный объем расходов на 2024 год для Высшего совета правосудия в сумме 228,898 млн. грн. Но такой объем расходов не устроил Высший совет правосудия. В частности, ВСП отметил в письме правительству, что эти расходы нужно увеличить на 112,3 млн грн, из которых на оплату труда – 74,23 млн грн.

А именно в письме правительству ВСП отметил, что в эту сумму в 74,23 млн грн входят следующие расходы на 2024 год:

- расходы на такие обязательные выплаты, как надбавка за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия на сумму 15,26 млн грн.

- материальная помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата на сумму 18,83 млн грн.

- надбавка за высокие достижения в труде работников, выполняющих функции обслуживания 484,3 тыс. грн.

- выплата премии – 25,1 млн. грн.

- выплата материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов – 14,54 млн. грн.

Кроме того, не хватало на начисление на оплату труда – 13 млн. грн.

Также в 481,5 тыс. грн ВСП оценил дефицит расходов на оплату командировок членов Высшего совета правосудия и работников секретариата по Украине и за границу.

Напомним, что недавно делегация членов ВСП посетила Испанию.

Учли ли потребность ВСП

Следовательно, в бюджетном запросе на 2024 год Высший совет правосудия подавал предложения по общему объему его расходов в сумме 341,24 млн грн.

Законопроектом №10000 к первому чтению предусмотрено даже больше – общий объем расходов Высшего совета правосудия в размере 342,73 млн грн. Соответственно, Правительством учтены предложения Высшего совета правосудия по увеличению общего объема расходов на 113,83 млн. гривен.

«Вместе с тем, объем расходов, предусмотренный проектом Закона «О Государственном бюджете на 2024 год», не в полном объеме соответствует потребности Высшего совета правосудия на 2024 год. Не учтены предложения Высшего совета правосудия по увеличению текущих расходов в сумме 23,77 млн грн», - указывает ВСП.

Также Высший совет правосудия в письме о предоставлении замечаний на проект Бюджета к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денису Маслову отметил, что ему не хватает площади для того, чтобы качественно выполнять ее работу.

Как указано в письме, на сегодняшний день ВСП размещается в административном здании по ул. Студенческая, 12-А в Киеве, общей площадью 4895,5 кв метра. При этом площадь помещений для размещения членов ВСП и работников Секретариата составляет 1847,4 кв метра.

«Сейчас существует потребность в дополнительной площади 2173,1 кв м, поскольку Счетная палата в своем отчете, утвержденном решением от 26 марта 2019 из-за недостаточной площади административного здания на улице Студенческой, 12-А, обратила внимание Высшего совета правосудия на нарушение Государственных санитарных правил и норм работы с визуальными дисплейными терминалами электронно-вычислительных машин 3.3.2.007-98, утвержденных постановлением Главного санитарного врача от 10 декабря 1998 года (в частности, санитарными нормами определена площадь для размещения офисных работников – 6 кв. м из расчета на 1 рабочее место - не менее 20 куб м), как негативно влияющее на условия выполнения Высшим советом правосудия всех возложенных на него функций качественно и своевременно», - говорится в письме Высшего совета правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

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