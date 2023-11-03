Вища рада правосуддя заявила, що їй бракує площі приміщення, щоб виконувати роботу якісно і вчасно

Вища рада правосуддя звернулася з приводу відсутності у проекті Бюджету на 2024 рік необхідних видатків до голови Комітету Верховної Ради і зауважила, що їй треба ще 2173,1 кв м додаткової площі для того, аби працювати якісно.

Як відомо, 2 листопада Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» №10000 до другого читання. Наразі невідомо, чи враховані видатки на здійснення правосуддя судами першої та апеляційної інстанцій. Однак пропозиції Вищої ради правосуддя стосовно її фінансування здебільшого враховані.

На що не вистачало ВРП

Нагадаємо, що спочатку Мінфін передбачив граничний обсяг видатків на 2024 рік для Вищої ради правосуддя у сумі 228,898 млн грн. Але такий обсяг видатків не влаштував Вищу раду правосуддя. Зокрема, ВРП зазначило у листі до Уряду, що ці видатки треба збільшити на 112,3 млн грн, з яких на оплату праці – 74,23 млн грн.

А саме у листі до Уряду ВРП зазначила, що до цієї суми у 74,23 млн грн входять такі видатки на 2024 рік:

- видатки на такі обов’язкові виплати, як надбавка за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя у сумі 15,26 млн грн.

- матеріальна допомога на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату у сумі 18,83 млн грн.

- надбавка за високі досягнення у праці працівників, які виконують функції з обслуговування 484,3 тис. грн.

- виплата премії – 25,1 млн грн.

- виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 14,54 млн грн.

Крім того, не вистачало на нарахування на оплату праці – 13 млн грн.

Також у 481,5 тис. грн ВРП оцінила дефіцит видатків на оплату відряджень членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату по Україні та за кордон.

Нагадаємо, що нещодавно делегація членів ВРП відвідала Іспанію.

Чи врахували потребу ВРП

Отже, у бюджетному запиті на 2024 рік Вища рада правосуддя подавала пропозиції щодо загального обсягу її видатків у сумі 341,24 млн грн.

Законопроектом №10000 до першого читання передбачили навіть більше – загальний обсяг видатків Вищої ради правосуддя в розмірі 342,73 млн грн. Відповідно, Урядом враховано пропозиції Вищої ради правосуддя щодо збільшення загального обсягу видатків на 113,83 млн гривень.

«Разом із тим обсяг видатків, передбачений проєктом Закону «Про Державний бюджет на 2024 рік», не в повному обсязі відповідає потребі Вищої ради правосуддя на 2024 рік. Не враховано пропозиції Вищої ради правосуддя щодо збільшення поточних видатків у сумі 23,77 млн грн», - вказує ВРП.

Також Вища рада правосуддя у листі стосовно надання зауважень на проект Бюджету до голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова зауважила, що їй бракує площі для того, аби якісно виконувати її роботу.

Як зазначено у листі, станом на сьогодні ВРП розміщується в адміністративній будівлі по вул. Студентська, 12-А у Києві загальною площею 4895,5 кв метра. При цьому площа приміщень для розміщення членів ВРП та працівників секретаріату становить 1847,4 кв метра.

«Наразі існує потреба у додатковій площі 2173,1 кв м, оскільки Рахункова палата у своєму звіті, затвердженому рішенням від 26 березня 2019 року через недостатню площу адміністративної будівлі на вулиці Студентській, 12-А, звернула увагу Вищої ради правосуддя на порушення Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного санітарного лікаря від 10 грудня 1998 року (зокрема, санітарними нормами визначено площу для розміщення офісних працівників – 6 кв м з розрахунку на 1 робоче місце, об'єм- не менше 20 куб м), як таке, що негативно впливає на умови виконання Вищою радою правосуддя всіх покладених на неї функцій якісно і вчасно», - йдеться у листі Вищої ради правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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