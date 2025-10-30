У Франції змінять визначення зґвалтування після резонансної справи Жизель Пеліко

Новий закон визнає будь-який секс без добровільної згоди зґвалтуванням і покликаний посилити захист жертв насильства.

Французький парламент ухвалив законопроект, який офіційно закріплює поняття згоди в юридичному визначенні зґвалтування. Рішення стало наслідком гучної справи Жизель Пеліко, яка стала поштовхом до національної дискусії про межі сексуальної згоди. Про це повідомляє Politico.

Справа, що сколихнула країну

Жизель Пеліко стала жертвою серії зґвалтувань, у яких було звинувачено 51 чоловіка. За версією слідства, її тодішній чоловік підсипав їй наркотики та дозволяв іншим чоловікам ґвалтувати її. Цей випадок, що набув широкого розголосу у 2023 році, привернув увагу до прогалин у французькому законодавстві.

До ухвалення нового закону французьке право визначало зґвалтування лише як дії, вчинені шляхом “насильства, примусу, погроз або раптовості”. Це означало, що відсутність згоди не завжди була достатньою підставою для кваліфікації злочину як зґвалтування.

Під час судового процесу адвокати деяких обвинувачених навіть стверджували, що чоловіки нібито вважали участь у сексуальних актах частиною «фетишу пари», а тому не вбачали злочину.

Нове визначення зґвалтування

Згідно з ухваленим законом, будь-який статевий акт без добровільної згоди тепер офіційно вважатиметься сексуальним насильством.

У документі зазначено, що згода має бути:

вільною та усвідомленою;

наданою перед конкретною дією;

такою, що може бути відкликана в будь-який момент.

Крім того, мовчання або відсутність опору більше не можуть трактуватися як згода.

